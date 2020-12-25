GRAFİKLİ- İsrail'de Arap ülkeleriyle normalleşme ve koalisyon krizi 2020'ye damga vurdu

KUDÜS (AA) - MUSTAFA DEVECİ - İsrail'de 2020'de Arap ülkeriyle ilişkilerin normalleştirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Benny Gantz'ın kurduğu koalisyon hükümeti krizi öne çıktı.

İsrail, bu yıl başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn olmak üzere 4 Arap ülkesiyle ilişkilerin normalleştirme anlaşmasına varırken, Netanyahu ile Gantz'ın kurduğu koalisyon hükümeti 7 ay gibi kısa bir sürede dağıldı.

Tel Aviv'in yanı sıra Filistin ve bölge ülkeleri için bu yılın en önemli gelişmelerinden biri 28 Ocak'ta Washington'da yaşandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da katıldığı toplantıda ABD Başkanı Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuyla paylaştı.

Filistin davasını ortadan kaldırmayı amaçlayan planda, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e "ilhak" edilmesi gibi maddeler yer alıyor.

Planda ayrıca İsrail zulmü ve baskıları nedeniyle topraklarından edilmiş yaklaşık 6 milyon Filistinli mültecinin geleceğine değinilmeyerek bu kişilerin geri dönüş hakkı görmezden geliniyor.

İsrail sözde barış planını memnuniyetle karşılarken, Filistinliler karşı çıktı.

BAE ve diğer Arap ülkeleriyle varılan ilişkileri normalleştirmeleri anlaşması nedeniyle bugünlerde sözde barış planı pek gündeme getirilmiyor.

- 1 yıl içinde üçüncü kez erken seçim yapıldı

Bu planın gölgesinde İsrail'de bir yıl içinde üçüncü kez erken seçim yapıldı.

2 Mart'ta yapılan seçimleri Netanyahu'nun partisi Likud önde tamamlasa da, hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamadı.

Likud'un başını çektiği sağ blokta yer alan partilerin de koalisyonu kuracak sayıya ulaşamaması nedeniyle İsrail Başbakanı, rakibi Gantz ile koalisyon görüşmelerine başladı.

Gantz, lideri olduğu Mavi-Beyaz İttifakı'nı dağıtmak pahasına 20 Nisan'da Netanyahu ile koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaştı.

İki rakibin dönüşümlü başbakanlık yapma konusunda anlaşmasıyla koalisyon hükümeti, mayıs ayında göreve başladı.

- Netanyahu görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı oldu

Koalisyon hükümetinin göreve başlamasından kısa süre sonra, Başbakan Netanyahu hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakim karşısına çıktı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesi'nde 24 Mayıs'ta görülen davanın ilk duruşmasına Netanyahu da katıldı.

Böylece Netanyahu, görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak kayıtlara geçti.

Netanyahu hakkındaki davanın ikinci duruşması 19 Temmuz'da yapılırken, üçüncü duruşması Şubat 2021'de yapılacak.

- İsrail ve BAE ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardı

İsrail'de bu yılın en öne çıkan başlıkları arasında şüphesiz ABD'nin girişimleriyle Tel Aviv yönetiminin 4 Arap ülkesiyle ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varması yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'da İsrail ve BAE'nin ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını duyurdu.

İsrail tarafı bu haberi "zafer" olarak nitelerken, Filistin yönetimi bu anlaşmanın Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olduğunu söyledi.

BAE ile varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" planı geçici olarak askıya aldığı söylenirken, Netanyahu söz konusu planın hala masada olduğu açıklamasını yaptı.

BAE'nin ardından bir başka Körfez ülkesi Bahreyn, 11 Eylül'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardı.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen törenle, İsrail, BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladı.

- "İhanet" halkasına Sudan ve Fas da katıldı

Filistinlilerin "ihanet" olarak nitelendirdiği İsrail ile ilişkileri normalleştirme halkasına BAE, Bahreyn'in ardından Sudan ve Fas da katıldı.

Hartum yönetimi, Başkan Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı aldı.

Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık'ta İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardı.

Fas'ın bu kararı ABD'nin Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğini tanıması karşılığında aldığı dile getiriliyor.

Bu kararla Fas, bu yıl İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

- Netanyahu-Gantz koalisyonu dağıldı

İsrail yönetimi, Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirirken, iç siyasette koalisyon krizi baş gösterdi.

Netanyahu ile Gantz arasında yaşanan güven sorunu nedeniyle 2020 bütçesi tanınan yasal sürede geçirilemedi ve 22 Aralık'ta meclis feshedildi.

Meclisin feshedilmesi nedeniyle İsrail'de 2 yıl içinde 4. kez erken seçime gidilmek zorunda kalındı.

Seçimlerin Mart 2021'de yapılması planlanıyor.







































