GRAFİKLİ - Liverpool 30 yıllık şampiyonluk özlemini rekorlarla dindirdi

ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - İngiltere Premier Lig'deki 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Liverpool, 2019-20 sezonunda tarih kitaplarını yeniden yazdı.



Jürgen Klopp'un 2015'in ekim ayından beri çalıştırdığı Liverpool, 1989-90 sezonundan bu yana elde edemediği İngiltere ligi şampiyonluğuna sonunda ulaştı.

53 yaşındaki Klopp, İngiltere birinci ligi tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk Alman teknik direktör olmayı başardı.

Geçen sezon Manchester City ile girdiği şampiyonluk mücadelesini bir puan farkla kaybeden Merseyside ekibi, 2019-20 sezonunun bitimine 7 hafta kala ipi göğüsledi.

Liverpool böylece son 5 maç öncesi şampiyonluğu garantileyen Manchester United (1907-08 ve 2000-01), Everton (1984-85) ve Manchester City'nin (2017-18) paylaştığı İngiltere ligi rekorunun yeni sahibi oldu.





- Şampiyonluk sayısını 19'a yükseltti





Liverpool, 1888'den itibaren düzenlenen İngiltere birinci ligindeki 19, organizasyonun Premier Lig adını aldığı 1992'den bu yana ise ilk şampiyonluğunu elde etti.

"Kırmızılar" lakaplı takım, 20 kupayla İngiltere ligi tarihinin en başarılı kulübü olan Manchester United'a bir adım daha yaklaştı.

İngiltere birinci futbol ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan 10 takım şöyle:

1. Manchester United: 20

2. Liverpool: 19

3. Arsenal: 13

4. Everton: 9

5. Aston Villa: 7

6. Sunderland: 6

Chelsea: 6

Manchester City: 6

9. Newcastle United: 4

Sheffield Wednesday: 4





- Kendine ait iç saha galibiyet serisi rekorunu geliştirdi





Bill Shankly'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Liverpool kadrosunun, 1972'nin ocak ile aralık ayları arasında üst üste 21 iç saha maçı kazanarak kırdığı İngiltere ligi rekoru da tarih oldu.

9 Şubat 2019'dan beri Anfield Stadı'nda oynadıkları 23 lig karşılaşmasını da kazanan Klopp'un öğrencilerinin serisi devam ediyor.

"Kırmızılar" ayrıca 2011-2012 arası evinde peş peşe 20 maç kazanan Manchester City'nin elinde tuttuğu Premier Lig rekorunu da geçti.





- Son 48 lig maçında bir kez yenildi





Liverpool, İngiltere Premier Lig'deki son 48 mücadelesinde yalnızca bir defa sahadan mağlup ayrılsa da iki rekoru elinden kaçırdı.

Merseyside ekibinin, bu sezon ligin 10. haftasında başlayan 18 maçlık galibiyet serisi, 29 Şubat'ta Watford deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle bitti. Liverpool böylece Manchester City'nin 2017-18 sezonunda kırdığı İngiltere liginin en uzun galibiyet serisi rekoruna ortak oldu.

Aynı maçta ayrıca Liverpool'un ligdeki 44 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Liverpool, Arsenal'ın 2003 ve 2004 yıllarında üst üste 49 müsabaka kaybetmeyerek kırdığı İngiltere ligi rekorunu kıramadı. Fakat "Kırmızılar", 40 maçlık serisi bulunan Chelsea (2004-2005) ve 42 maçlık seriye sahip Nottingham Forest'ı (1977-1978) geride bıraktı.





- Liverpool'u bekleyen rekorlar





Sezonun bitmesine 7 maç kaldığı hesaba katılırsa Liverpool, çok sayıda rekoru daha kırma şansını elinde tutuyor.

21 puan toplama imkanına sahip 86 puanlı Liverpool, Manchester City'nin iki sezon önce 100 puanla yakaladığı "en fazla puan alarak şampiyon olan takım" unvanını alabilir.



Manchester City, 2017-18 sezonunda en yakın takipçisi Manchester United'a 19 puan fark atarak şampiyonluğa ulaşmış ve bu alanda rekor kırmıştı. Şu an için 23 puan farkla liderlik koltuğunda oturan "Kırmızılar" bu rekoru da geliştirebilir.

Bu sezon 25. hafta sonunda en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 22 puana çıkararak İngiltere ligi rekoru kıran Liverpool, 29. haftayı maç fazlasıyla da olsa 25 puan önde kapatarak bir başka ilke daha imza atmıştı.



28 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Liverpool, Josep Guardiola yönetiminde son iki sezonu 32 galibiyetle kapatan Manchester City'nin bu rekorunu da kırmaya aday.

Bu sezon evindeki 16 karşılaşmadan da 3 puanla ayrılan Merseyside ekibi, kalan 3 maçını da kazanırsa Chelsea (2005-06), Manchester United (2010-11) ve Manchester City'nin (2011-12 ve 2018-19) 18 iç saha galibiyetiyle paylaştığı rekoru ele geçirecek.

Deplasmanda oynadığı 15 mücadelenin 12'sini kazanan Liverpool, kalan maçlarda 4'te 4 yapması halinde ise 2017-18 sezonundan beri Manchester City'ye ait rekora ortak olacak.