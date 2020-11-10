GRAFİKLİ - Kocaeli'nin ihracatı ekimde zirve yaptı

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Sanayi ve liman kenti Kocaeli, ekimde 1 milyar 324 milyon 664 bin dolarla geride kalan 10 aylık dönemin en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak ayındaki 1 milyar 289 milyon 84 bin dolarlık dış satımla yıla iyi bir başlangıç yapan Kocaeli'nde ihracat, yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı şubat ve mart aylarında 1'er milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Nisanda 436 milyon dolarla dip seviyeyi gören ihracat, kısıtlamaların esnetilmesi ve kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle bu aydan sonra yükselişe geçti.

Kentin ihracatı, mayısta 625 milyon dolar, haziranda 867 milyon dolar, temmuzda 940 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustosta yıllık izin dönemi ve fabrikalardaki planlı bakım nedeniyle 777 milyon dolara gerileyen ihracat, eylülde yeniden milyar dolar barajını aşarak 1 milyar 224 milyon 981 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Kent ihracatı özellikle otomotiv sektöründeki hızlı toparlanmayla ekimde 1 milyar 324 milyon 664 bin dolarla aylık bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece 10 aylık ihracat hacmi, 9 milyar 594 milyon 954 bin doları gördü.

- İhracatın dinamosu otomotiv ve kimya endüstrisi

Ocak-ekim dönemindeki ihracatın yaklaşık yüzde 70'ine karşılık gelen 6 milyar 595 milyon 664 bin dolarlık kısmı, otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar gerçekleştirdi.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi ana üreticilerin yanı sıra çok sayıda tedarik firmasına ev sahipliği yapan Kocaeli'nin yılın 10 aylık döneminde bu sektördeki ihracatı 4 milyar 421 milyon 195 bin dolar oldu.

Kimya sektörü 2 milyar 174 milyon 469 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bunu 604 milyon 869 bin dolarla çelik, 601 milyon 174 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 475 milyon 718 bin dolarla elektrik-elektronik sanayisi takip etti.

- Lider ihraç pazarı Birleşik Krallık

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı, Avrupa'nın ise en büyük 7'nci limanı konumunda bulunan Kocaeli, yılın 10 aylık döneminde 180'in üzerinde ülke ve özerk bölgeye sevkiyat yaptı.

Birleşik Krallık, 815 milyon 711 bin dolarla ocak-ekim döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Slovenya 747 milyon 552 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 735 milyon 700 bin dolarla Almanya, 619 milyon 965 bin dolarla Belçika, 576 milyon 27 bin dolarla İtalya, 556 milyon 284 bin dolarla Fransa izledi.







