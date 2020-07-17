GRAFİKLİ - Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar, hastalıkla mücadelelerine güç katacak

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) düzenlemesi kapsamında geri ödeme listesine alınan 17'si yerli toplam 18 ilaç içerisinde, lenfoma ve lösemi tedavisinde kullanılan 1 ve halk arasında "kemik erimesi" olarak bilinen osteoporoz tedavisine yönelik 2 ilaç da bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonunun toplantısı sonrasında, SGK tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada, 1'i kanser için olmak üzere 18 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını, bunlarla birlikte ruhsatlı ilaç sayısının 8 bin 265'e ulaştığını bildirmişti.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgilere göre, temininde güçlük yaşanan, hayati önem arz eden ve halk sağlığını yakından ilgilendirmesi nedeniyle acil tedbir alınması gereken ilaçlar için dün toplanan Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonu, kanserden öksürük ve soğuk algınlığına uzanan ilaçlara yönelik geniş bir değerlendirme yaptı.

Bu çerçevede geri ödeme kapsamına alınan 18 ilacın 17'sini yerli ilaçlar oluşturdu. Söz konusu ilaçlar içerisinde, lenfoma ve lösemi hastalarının tedavisinde kullanılan 1 ve osteoporoz tedavisine yönelik 2 ilaç da bulunuyor.

- Tıbbi görüntüleme işlemlerindeki ilaçlarda "yerli" üretime öncelik verildi

Türkiye ve dünyada çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili gelişmeleri düzenli takip eden ve bu doğrultuda kararlar alan komisyon, geri ödeme listesine aldığı ilaçlarla vatandaşların tedavi süreçlerinde ödedikleri katkı payının azaltılmasına destek oluyor.

Geri ödeme kapsamına alınan bazı ilaçlar, özellikle zorlu ve uzun süreli tedavi süreçleri gerektiren hastalıklarla mücadele eden insanlar açısından hayati öneme sahip olabiliyor.

SGK, geri ödeme listesine aldığı ilaçlarda aynı zamanda yerli olanları da gözeterek, yerli ilaç üretimine, ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

Geri ödeme kapsamına dün alınan ilaçların 5'ini tanı amaçlı tıbbi görüntüleme işlemlerinde kullanılan yerli kontrast maddeler oluşturdu. Bu kararla çoğunlukla ithal ürünlerin söz sahibi olduğu tanı amaçlı tıbbi görüntüleme işlemlerinde kullanılan maddelerde yerli üretime de önemli bir yer açıldı.

- "Umutların tükendiği yerde bu yeni ilaçlar devreye giriyor"

Kanser Savaşçıları Derneği Başkanı Aslı Ortakmaç, SGK'nin geri ödeme listesine aldığı ilaçların hastalar açısından önemine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser tedavisinde her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığına dikkati çekti.

Ortakmaç, şunları kaydetti:

"Kanser hastalarının ekonomik sebepler yüzünden, her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı, yeni tedavilerin bulunduğu bir süreçte bütün ilaçlara, tedavilere erişmesi maalesef mümkün olmuyor. Bu süreçte erişemedikleri ilaçlar nedeniyle umudunu, hayatını kaybeden hastalarımız oluyor. Listeye her yeni eklenen kanser ilacıyla birlikte ise yüzlerce, binlerce hasta tekrar hayata bağlanmak için bir umut elde ediyor. Yani bütün umutların tükendiği yerde bu yeni ilaçlar devreye giriyor. Hastaların yaşamını uzatıyor, hayat kalitelerine katkı sağlıyor. Söz konusu kararlar bu nedenle de hastalar açısından çok önemli."

- 18 ilacın kullanım alanları

SGK'nin geri ödeme kapsamına aldığı 18 ilacın kullanım alanları şöyle:

"Kanser ilacı (1), osteoporoz tedavisinde kullanılan kas-iskelet sistemi ilaçları (2), kontrast maddeler (5), genel anestezik (1), antiinflamatuvarlar ve ağrı kesici (2), öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları (2), sedef hastalığında kullanılan dermatolojik ilaçlar (1), antitrombotik ilaçlar (1), serum potasyum yüksekliğinin tedavisi tedavisi ve profilaksisi ilacı (1), topikal mantar ilacı (1), mineral destekleri (1)"