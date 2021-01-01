GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı
Süper Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilecek - TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısı 17. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak
İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısı 17. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig'de ise erteleme müsabakaları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
- Süper Lig
Yarın:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk)
19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom)
3 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park)
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
4 Ocak Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
- TFF 1. Lig
Yarın:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
19.00 Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
3 Ocak Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Giresunspor-Tuzlaspor (Giresun Atatürk)
16.00 İstanbulspor-Ankaraspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
4 Ocak Pazartesi:
16.00 Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Adana Demirspor-Menemenspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
- Misli.com 2. Lig
Beyaz Grup
7. Hafta
3 Ocak Pazar:
13.00 Sancaktepe FK-Sarıyer (Sancaktepe 15 Temmuz)
8. Hafta
3 Ocak Pazar:
13.00 Gümüşhanespor-Kahramanmaraşspor (Gümüşhane Yenişehir)
9. Hafta
Yarın:
13.00 Ankara Demirspor-Kocaelispor (TCDD Ankara Demirspor)
Kırmızı Grup
10. Hafta
Yarın:
13.00 Bayburt Özel İdare-Tarsus İdmanyurdu (Bayburt Genç Osman)
3 Ocak Pazar:
13.00 Mamak FK-Pazarspor (Çubuk İlçe)
14. Hafta
Yarın:
13.00 GMG Kastamonuspor-Eyüpspor (Gazi)
- Misli.com 3. Lig
1. Grup
14. Hafta
Yarın:
13.00 Arnavutköy Belediyespor-Ofspor (Silivri)
2. Grup
13. Hafta
3 Ocak Pazar:
13.00 Nazilli Belediyespor-Yozgatspor 1959 FK (Nazilli İlçe)
4. Grup
12. Hafta
3 Ocak Pazar:
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Bergama Belediyespor (Faruk Çelik)
4 Ocak Pazartesi:
12.00 Siirt İl Özel İdare-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Siirt Atatürk)