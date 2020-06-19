GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı
Süper Lig'e 28. hafta maçlarıyla devam edilecek - TFF 1. Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara, oynanacak 29. hafta müsabakalarıyla sona erecek
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'e 28. hafta maçlarıyla devam edilirken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen TFF 1. Lig'de heyecan 29. hafta karşılaşmalarıyla yeniden başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın maç programı şöyle:
- Süper Lig
Bugün:
21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)
Yarın:
18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
21 Haziran Pazar:
18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
22 Haziran Pazartesi:
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
- TFF 1. Lig
Bugün:
20.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)
20.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Yarın:
17.30 Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor (Balıkesir Atatürk)
21 Haziran Pazar:
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
20.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
22 Haziran Pazartesi:
20.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)