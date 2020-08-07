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Spor

GRAFİKLİ - Formula 1'de heyecan Büyük Britanya'da devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:56:56 -
GRAFİKLİ - Formula 1'de heyecan Büyük Britanya'da devam edecek

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 5. yarışıyla sürecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 5. yarışı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenecek.

Dördüncü etaba da ev sahipliği yapan İngiltere'deki 52 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 9 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Sezonun 6. ayağı ise 16 Ağustos'ta İspanya'da koşulacak.

Şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton 3, takım arkadaşı Valtteri Bottas da bir kez podyumun zirvesine çıktı.

Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar klasman

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 88 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58

3. Max Verstappen (Hollanda): 52

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 36

5. Charles Leclerc (Monako): 33


- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 146

2. Red Bull: 78

3. McLaren: 51

4. Ferrari: 43

5. Racing Point: 42



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