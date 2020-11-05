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Aktüel GRAFİKLİ - Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu
Aktüel

GRAFİKLİ - Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik 289 davadan 279'u karara bağlandı, 10'unda ise yargılamalar sürüyor - Tamamlanan davalarda 2 bin 533'ü ömür boyu olmak üzere 4 bin 154 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi - Ömür boyu hapis cezası verilen sanıklardan 1315'i ağırlaştırılmış müebbet, 1218'i ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Mahkemeler, 1621 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:02:38 -
GRAFİKLİ - Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 279'u karara bağlandı, 10'unda ise sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 279'u karara bağlandı.

Sona eren davalarda, 2 bin 533'ü ömür boyu olmak üzere 4 bin 154 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

Yargılamaları tamamlanan davalarda 1315 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 1218 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemeler, 1621 sanık hakkında 1 yıl 2 ay ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti. Tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraati kararlaştırıldı.

Yargılamaların sürdüğü 10 davadan 4'ü Ankara'da, 6'sı diğer illerde görülüyor.

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