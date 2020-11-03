GRAFİKLİ - Avrupa ülkeleri salgınla mücadelede daha katı tedbirlere geçiyor

SARAYBOSNA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri vaka sayılarında en yüksek artışların yaşandığı Avrupa ülkeleri, yeniden katı tedbirler almaya başladı.

Fransa, Belçika, Almanya, İngiltere ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede sokağa çıkma, seyahat etme ve toplanma kısıtlamaları uygulanırken, mağazalar, alışveriş merkezleri, restoranlar da kapatıldı.

Fransa genelinde 30 Ekim'den itibaren sokağa çıkma kısıtlamasına karar verilirken, 1 Aralık'a kadar sürecek bu uygulamaya göre, insanlar sadece işlerine ve sağlık kuruluşlarına gitmek, zaruri ihtiyaçlarını karşılamak, köpeklerini gezdirmek ve evlerinin yakınında yürüyüş yapmak için dışarı çıkabilecek.

İnsanlarda mümkünse işlerini evden takip etmeleri istenirken, Fransızların dışarı çıktıklarında İçişleri Bakanlığı sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Üniversiteler dışında tüm okulların açık olduğu Fransa'da, kafe, bar, restoran, mağaza, sinema, tiyatro ve spor salonlarının yanı sıra market, eczane ve banka gibi temel ihtiyaç hizmeti veren yerler dışında tüm işletmeler kapatıldı.

Fransa'da şehirler arası seyahat de yasaklandı.

- İngiltere'de ikinci karantina

Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de ikinci kez karantina kararı alınırken, 5 Kasım'da başlayacak karantina uygulaması en az 2 Aralık'a kadar sürecek.

Bu süre boyunca, insanların yalnızca eğitim, iş, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi belirli sebeplerle evlerinden çıkmalarına izin verilecek.

Mart ayındaki ilk karantinanın aksine okullar ve üniversiteler açık kalacak ancak gerekli olmadıkça seyahat edilemeyecek ve yurt dışına sadece eğitim, iş veya tedavi için çıkabilecek.

Ülkedeki restoran, bar ve kafeler sadece paket servisi yapabilecek, temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazalar kapatılacak.

Sadece toplu ulaşım ve market gibi kapalı alanlarda maske zorunluluğu bulunan ülkede, profesyonel spor müsabakaları seyircisiz devam edecek.

Karantina kapsamında sokağa çıkmak yasak olduğundan gösteri yapılamayacak, farklı hanehalkları bir araya gelemeyecek.

- Belçika'da gece sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor

Belçika'da 2 Kasım'dan itibaren market ve eczane gibi insanların en fazla ihtiyaç duyduğu yerler dışındaki tüm mağazalar en az 1 Aralık'a kadar kapatıldı.

Ülkedeki restoran, kafe ve barlar kapalı kalmaya devam ederken, oteller ise açık kalabilecek.

Belçika'nın birçok bölgesinde daha önce ilan edilen 22.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, seyahat kısıtlamasının olmayacağı ve sınırların açık kalacağı bildirildi.

Mümkün olan işlerde evden çalışmanın süreceği ülkede, evden çalışmaya uyulup uyulmadığı sıkı şekilde takip edilecek.

Açık ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu da devam edecek.

- İspanya'nın yüzde 70'inde serbest dolaşıma kısıtlama

İkinci dalganın en yoğun görüldüğü ülkelerden İspanya'da insanların serbest dolaşımını kısıtlayan katı tedbirler alındı.

Hükümetin 25 Ekim'de ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL), Meclis kararıyla 9 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Yeni OHAL kapsamında, gece sokağa çıkma yasağı ve toplanmaların 6 kişi ile sınırlandırılması ülke genelinde uygulanırken, diğer tedbirler salgının etkisine göre ülkedeki 17 özerk yönetimde değişiklik gösteriyor.

İspanya'da, ülkenin yüzde 70'ine denk gelecek şekilde 15 özerk yönetimdeki 2 binden fazla belediyede zorunlu olmadıkça giriş çıkışlar kapatıldı.

Kamusal alanda maske takmanın zorunlu olduğu ülkede, 23.00-06.00 saatlerinde (bazı yerlerde 22.00'dan itibaren) sokağa çıkma yasağı, aile veya arkadaş grupları arasındaki toplanmaların en fazla 6 kişiyle sınırlandırılması, eğlence yerlerinin kapatılması, bar, restoran, mağaza, dini ibadet yerlerinde doluluk kapasitesinin yüzde 50'ye indirilmesi, fuar, festival, konser gibi toplu etkinliklerin durdurulması, sporda tüm amatör branşlarda müsabakaların ertelenmesi, bazı yerlerde üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi tedbirleri alındı.

- Almanya'da kısıtlayıcı tedbirler yürürlüğe girdi



Almanya'da 2 Kasım'dan itibaren uygulanan ek tedbirlere göre, kasım sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonlarının yanı sıra spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları kapatıldı.

Restoran, bar ve gece kulüpleri gibi işletmelerin de kapalı olacağı ülkede, otellerin yalnızca iş seyahati gibi zorunlu seyahat yapanları kabul etmesine izin verilecek.

Amatör düzeydeki tüm takım sporları yasaklanırken, profesyonel spor müsabakalarına ise seyirci alınmayacak.

Mağazaların, 10 metrekareye 1 kişi alacak şekilde müşteri kabul edebileceği ülkede, temas kısıtlaması kapsamında en fazla iki ailenin bir araya gelmesine izin verilecek.

- İtalya'da sokağa çıkma yasağının ülke geneline genişletilmesi gündemde

İkinci dalgaya diğer Avrupa ülkelerine göre daha geç giren İtalya'da ise Roma, Napoli, Milano ve Torino gibi büyük şehirlerin olduğu bölgelerde 23.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, bu yasağın ülke geneline genişletilmesi de gündemde.

Liselerden itibaren bu hafta uzaktan eğitime geçilecek İtalya'da, şehirler ya da bölgeler arası seyahat kısıtlaması henüz olmazken, yüksek yayılmanın görüldüğü bölgelerde giriş çıkışlara sınırlama getirileceği açıklandı.

Restoran, bar, kafe ve dondurmacıların saat 18.00 itibarıyla kapatıldığı İtalya'da, market ve mağazalarla ilgili henüz bir kısıtlama yok.

İtalya'da açık ve kapalı her yerde maske zorunluluğu bulunurken, profesyonel spor karşılaşmaları seyircisiz devam ediyor.

Halka dışarıda buluşacaklarsa 6 kişiden fazla olmamaları ve evlere misafir almamaları tavsiye ediliyor.

- Cenevre'de kısmi karantina

İsviçre'nin Cenevre kantonunda 2 Kasım'dan 29 Kasım'a kadar sürecek "kısmi karantina" ilan edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi pek çok uluslararası kuruluşun merkezinin bulunduğu Cenevre'de okullar, kreşler ve gıda ürünleri satan marketler hariç tüm işyerleri kapalı kalacak.

Polonya'da da restoran, kafe ve barlar paket servisi dışında hizmet veremezken, 16 yaş altındaki çocukların 08.00-16.00 saatlerinde yanlarında bir yetişkinle dışarı çıkmalarına izin veriliyor.

Ülkedeki etkinliklere 5'ten fazla katılımcıya müsaade edilmezken, 70 yaş üstündekilerin dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.

Bulgaristan'da kapalı ve açık tüm kamusal alanlarda maske zorunluluğu devam ederken, üniversite ve liselerde uzaktan eğitime geçildi.

Gece kulübü ve barların kapatıldığı ülkede, restoranların da 23.30'a kadar çalışmasına izin veriliyor.

Bulgaristan'da spor müsabakaları seyircisiz oynanırken, sinema, tiyatro ve konser salonlarının yüzde 30 kapasiteyle çalışmasına müsaade ediliyor.

- Yunanistan'ın Selanik ve Serez kentlerinde karantina

Yunanistan'da vakaların yoğun görüldüğü ikinci kategoride olan başkent Atina gibi büyük kentlerde 3 Kasım'dan itibaren bir ay boyunca uygulanacak yeni tedbirlere göre, 00.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilirken, restoran, kafe ve barlar sadece paket servisi yapabilecek, sinema, tiyatro ve konser gibi toplu etkinlikler iptal edilecek.

Salgının yoğun olduğu Selanik ve Serez kentlerinde de 3 Kasım'dan itibaren 14 günlük karantina uygulamasına gidileceği ve 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.

Salgın yoğunluğunun daha düşük olduğu birinci kategoriyi de kapsayan tüm ülkede ise yükseköğretim kurumları uzaktan eğitime geçerken, yüzde 50 kapasiteyle evden çalışma modeli uygulanacak.

Ayrıca açık ve kapalı alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

- Çekya'da da karantina uygulanıyor

Karantina uygulanan Çekya'da okullar ve işletmeler kapatılırken, restoranlar paket servisi dışında hizmet vermiyor.

Açık ve kapalı alanlardaki tüm etkinlikler iptal edilirken, 21.00-05:00 saatlerinde zorunlu durumlar hariç dışarı çıkma yasağı uygulanıyor.

Avusturya'da 3 Kasım'dan itibaren 20.00-06.00 saatlerinde dışarı çıkma sınırlaması uygulanmasına geçilirken, restoranlar da paket servisi dışında hizmet vermeyecek.

Oteller yalnızca iş seyahati için ülkeye gelenlere hizmet verebilecek, açık ya da kapalı alanlarda hiçbir kültürel veya sportif aktiviteye izin verilmeyecek.

Avusturya'daki önlemler ay sonuna kadar sürecek.

"Salgın durumu" ilan edilen Slovenya'da insanların ikamet ettikleri belediye sınırları dışına seyahat etmeleri yasaklanırken, 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddeleri satan yerler dışındaki dükkanların kapatıldığı ülkede, toplu taşıma kapasitesi düşürüldü, açık alanlardaki toplanmalar 6 kişi ile sınırlandırıldı.