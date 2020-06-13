Gözyaşı içinde dua etmişti... Duası kabul oldu
Papağanı kafesten kaçtıktan sonra gözyaşı döken ve dua eden minik Sare, ailesiyle birlikte parkta yürüyüş yaparken dostuna kavuştu. O anlar kameraya yansıdı.
Yeniakit.com.tr WhatsApp İhbar Hattı’na gelen habere göre, dün kafesinden kaçan ‘Limon’ isimli papağan, ailesine büyük üzüntü yaşattı.
Ailenin minik ferdi Sare, papağanının arkasından gözyaşı döktü. Allah’a dua eden küçük kız, sevimli dostunun geri dönmesi için dilekte bulundu.
Bugün ailesiyle birlikte parka çıkan Sare’nin duası kabul oldu. Evden kaçan papağan, parkta sahiplerinin yanına geri döndü. O anlar kamera tarafından kaydedildi.
İhbar hattımıza durumu anlatan okurumuz, “Dün papağanımız Limon kafesinden kaçmıştı. Bugün parkta çocukları eğlendirirken bizi buldu. Kızım Sare çok üzülmüştü ve dua ediyordu. Çok ilginç.” ifadelerini kullandı.