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Dünya Gözünün yaşına bakmadı! Zelenskiy o isimden intikamını aldı
Dünya

Gözünün yaşına bakmadı! Zelenskiy o isimden intikamını aldı

Yeniakit Publisher
2023-07-22 10:13:00 -
Gözünün yaşına bakmadı! Zelenskiy o isimden intikamını aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, canlı yayında kendisini eleştiren Londra büyükelçisini görevden aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadim Prystaiko'yu görevden aldı. Büyükelçi Prystaiko'nun aynı zamanda Ukrayna'nın Uluslararası Denizcilik Örgütü'ndeki temsilcilik görevinden de alındığını belirtildi.

Ancak Zelenskiy tarafından imzalanan başkanlık kararnamesinde söz konusu karara dair herhangi bir neden belirtilmedi.

Prystaiko, Kiev'in Avrupa'daki en önemli müttefiklerinden olan Londra arasındaki ilişkilerde kilit rol oynayan bir isimdi.

Ukraynalı büyükelçi, görevden alınmadan birkaç gün önce Sky News'e verdiği mülakatta, Zelenskyi'yi "alaycılık yaptığı" nedeniyle eleştirmişti.

Büyükeçi, eleştirilerini eski İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın tartışmalı yorumlarını değerlendirirken yapmıştı.
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Mülakatta Prystaiko'ya, görevden ayrılan Ben Wallace'ın, "işgalci Rus güçlerine karşı müttefiklerden gelen silah yardımları için Kiev'in daha fazla minnettarlık göstermesi gerektiği" yönündeki sözleri sorulmuştu.

İngiliz bakan, Vilnius'taki NATO zirvesinde Batı'nın, Kiev'den müttefiklerin verdiği destek için daha fazla minnettarlık göstermesini istediği çıkışında bulunarak eleştirilere maruz kalmıştı.

Ayrıca Wallace, İngiltere'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan bir "Amazon" olmadığını da söylemişti.

Zelesnkiy ise, "Minnettarlığımızı daha nasıl gösterebiliriz? Her sabah kalkıp bakana teşekkür edebiliriz. Bana yazsın ve ona nasıl teşekkür edeceğimi söylesin." sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Analistlere göre eski büyükelçi Prystaiko, çıktığı yayında kendi lideri Zelenskiy'nin yanıtını "biraz alaycılık" olarak nitelendirerek ikilinin arasının açılmasına neden oldu.

"Bu alaycılığın sağlıklı olduğuna inanmıyorum" diyen Prystaiko, "Ruslar'a aramızda bir şey olduğunu göstermek zorunda değiliz." ifadesini kullanmıştı.

Hızını alamayan eski büyükelçi, "Rusların birlikte çalıştığımızı bilmeleri gerekiyor. Eğer bir sorun varsa Ben Wallace beni arayabilir ve istediği her şeyi söyleyebilir." diye Zelenskiy'e eleştirilerine devam etmişti.

Görevden almaya ilişkin başkanlık kararnamesinde herhangi bir gerekçe belirtilmemiş olsa da diplomatik kaynaklar, Prystaiko'nun kamuoyu önündeki bu eleştirisi nedeniyle görevden el çektirildiği değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli diplomat Prystaiko, üç yıldır Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

Odessa doğumlu olan 53 yaşındaki Prystaiko, daha önce Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı görevlerini icra etti.

Kanada Büyükelçiliği ve Ukrayna'nın NATO misyonu başkanlığı gibi bir dizi üst düzey diplomatik görevler üstlendi.

Kaynak: Euronews

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