Gözünün içine baka baka söyledi! Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu üzecek açıklama

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adaylığı için isim arayışları devam ediyor.

Gündeme getirilen isimler arasında ise; Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Selahattin Demirtaş yer alıyor.

Resti çeken Kılıçdaroğlu kapıları kapattı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aklındaki Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığına kapıları kapatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ikilinin bir dönem daha görevlerine devam etmesi gerektiğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu "Bu belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli. İki belediye meclisinde de yeterli çoğunluğumuz yok AK Parti'ye bırakamayız.” sözleriyle adeta resti çekmişti.

Adaylık sinyali!

TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AK Partili vekillerin "Aday olsana aday olsana" sözlerine manidar bir yanıt vermişti.

Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığım neden bu kadar seni ilgilendiriyor? Geliyor gelmekte olan unutma." demişti.

Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu üzecek açıklama

İstanbul'da ve Ankara'da beklentileri karşılayamayan İmamoğlu ve Yavaş'a çizik atan Kemal Kılıçdaroğlu'nu üzecek açıklama ise Meral Akşener'den geldi.

Ankara'da düzenlenen bir programa katılan Akşener, Kılıçdaroğlu'nun önünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı öve öve bitiremedi. Akşener'in bu hamlesi "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı mı istiyor?" sorusunu akıllara getirdi.