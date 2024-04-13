Gözün aydın Süper Lig! İşte ilk yabancı VAR hakemimiz! Umarız rezil olmayız!



Süper Lig'de görev yapacak ilk yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) belli oldu. MKE Ankaragücü-Gaziantep FK maçında İspanyol hakem Mario Melero Lopez, VAR hakemi olarak görev yapacak.

TFF'nin 'yabancı VAR hakemi kararı sonrası Süper Lig'de görev yapacak ilk yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) belli oldu. MKE Ankaragücü-Gaziantep FK maçında İspanyol hakem Mario Melero Lopez, VAR hakemi olarak görev yapacak.