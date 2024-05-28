Gözü dönmüş maganda sınıfta dehşet saçtı!

Kocaeli Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda şiddet olayı yaşandı. Gözü dönen bir veli, sınıfta öğrencilerine ders veren öğretmene saldırdı. Öğrencilerin dehşet dolu bakışları arasında gerçekleşen saldırı araya girenler tarafından güçlükle önlendi.

Eğitimde şiddet haberlerine bir yenisi de Kocaeli'de eklendi. Kocaeli Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda ders sırasında gözü dönmüş bir veli öğretmene saldırdı. Veli, öğrencilerinin yanında öğretmene zarar vermek isterken araya girenler sayesinde kavga önlendi.

Mynet'te yer alan habere göre büyük tepki çeken saldırının sebebi henüz öğrenilemezken saldırgan veli ve yanında bulunan bir kişi hakaretler yağdırarak okuldan ayrıldı. Sosyal medyada düşen görüntüler sonrasında tepkiler büyüdü. Birçok kullanıcı gözü dönen velinin okula nasıl alındığına tepki göstererek güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekti.