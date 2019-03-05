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Gözü dönen koca, sapığı palayla doğradı

Güney Afrika'da hamile eşinin bir sapık tarafından cinsel istismara uğradığını gören koca, eline geçirdiği pala ile sapığı öldürdü.

05 Mart 2019 Salı 16:48
Gözü dönen koca, sapığı palayla doğradı

Güney Afrika'nın Tongaat şehrinde, cinsel istismar cinayeti yaşandı. Eşinin çığlık atmasıyla o sırada evde bulunan koca, korkunç görüntüyle karşılaştı. Hamile eşinin bir sapık tarafından cinsel istismara uğradığını görünce, kendini kaybedip eline geçirdiği pala ile sapığı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak öldürdü.

Eve gizlice girip hamile kadını istimar etti

Öğle saat 11 sularında meydana gelen olayda, sapık gizlice eve girip beş aylık hamile kadına cinsel istismarda bulunmaya kalkışınca kadın çığlık attı.

Karısının çığlıklarını duyan koca, eşine istismarda bulunulduğunu görünce evin deposunda bulunan pala ile sapığa saldırmaya başladı.

Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sapık olay yerinde hayatını kaybetti.

Koca tutuklandı

Evden gelen sesler üzerine komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yerde cansız yatan adamın parçalanmış vücudunun resmi, olay yerine gelen görevliler tarafından paylaşıldı. Polis, kocayı tutuklarken, olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:48
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