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Yerel Gözü dönen abla anne ve babasını odaya kilitleyen kardeşine ateş açtı
Yerel

Gözü dönen abla anne ve babasını odaya kilitleyen kardeşine ateş açtı

Bursa'da bir abla, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladığı anne ve babasını odaya kilitleyen erkek kardeşini tüfekle vurarak ölümüne sebebiyet verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 12:27:00 -
Gözü dönen abla anne ve babasını odaya kilitleyen kardeşine ateş açtı

Bursa'da kardeşinin, anne ve babasını odaya kilitlediğini gören abla, evdeki av tüfeğiyle ateş açarak kardeşini öldürdü.

Eve gelen abla kardeşine ateş açtı

Cinayetle sonuçlanan olay Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırsal Cihatlı Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Ali Y, annesi ve babasıyla tartışmaya başladı. Sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga sonucu Hasan Ali Y, anne ve babasını evin bir odasına kilitledi. Bu sırada dışarıdan eve geldiğinde kardeşinin anne ve babasını odaya kilitlediğini gören abla G.Y, kardeşi Hasan Ali Y'ye evdeki av tüfeğiyle ateş açtı.

Müdahaleler yetersiz kaldı

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Hasan Ali Y, ihbar sonucu olay yerine gelen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Hasan Ali Y, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kardeş katili olan abla G.Y. gözaltına alınırken, anne ve baba da ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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