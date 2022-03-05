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Spor Göztepe'ye bir darbe de Kasımpaşa'dan
Spor

Göztepe'ye bir darbe de Kasımpaşa'dan

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa gol düellosuna sahne olan mücadelede Göztepe'yi 3-2 yenerek 4 maç sonra 3 puanla tanışırken ev sahibi Göztepe'nin galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 18:06:00 -
Göztepe'ye bir darbe de Kasımpaşa'dan

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa gol düellosuna sahne olan mücadelede Göztepe'yi 3-2 yenerek 4 maç sonra 3 puanla tanışırken ev sahibi Göztepe'nin galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı.

 Süper Lig'in 28. haftasında düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki ekip Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Kasımpaşa 3-2 kazanarak kritik bir galibiyete imza attı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Muleka (2) ve Umut Bozok kaydederken Göztepe'nin sayıları ise Franco Di Santo ve Cherif Ndiaye'den geldi.

Bu sonuçla 4 maç sonra kazanan Kasımpaşa puanını 32'ye çıkarırken 5 haftadır galip gelemeyen Göztepe ise 27 puanda kaldı.

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