Göztepe’nin yıldızı Kopenhag'a transfer oldu
Süper Lig ekibi Göztepe, Kamil Wilczek'in Danimarka ekibi Kopenhag'a transfer olduğunu açıkladı. Açıklamada Kopenhag'ın, Göztepe'ye 900 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği de belirtildi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe geçen sezonun devre arasında Brondby'den transfer ettiği golcü Kamil Wilczek'i Kopenhag'a sattı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir'i eleyip çeyrek finale yükselen Kopenhag'ın, 32 yaşındaki oyuncu için Göztepe'ye 900 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kamil Wilczek'in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma dahilinde kulübümüz 900.000 Euro bonservis ücreti alacaktır" ifadeleri kullanıldı.