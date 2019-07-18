Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı - Süper Lig ekibi Göztepe, Afyonkarahisar'da kamp çalışmalarını sürdürüyor



AFYONKARAHİSAR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Afyonkarahisar'da topla çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılı takım, sabah çalışmasını Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirdi. Futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı. Pas organizasyonları üzerinde duran ve şut çalışan oyuncuların, neşeli olduğu görüldü.

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