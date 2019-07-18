Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı
- Süper Lig ekibi Göztepe, Afyonkarahisar'da kamp çalışmalarını sürdürüyor18 Temmuz 2019 Perşembe 15:23
AFYONKARAHİSAR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Afyonkarahisar'da topla çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılı takım, sabah çalışmasını Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirdi.
Futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı.
Pas organizasyonları üzerinde duran ve şut çalışan oyuncuların, neşeli olduğu görüldü.
YORUM YAZ