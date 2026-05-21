Göztepeli Mateusz Lis Süper Lig'in en çok süre alan ismi oldu
Trendyol Süper Lig'de nefesleri kesen 2025-2026 sezonunun perdesi kapanırken, geride kalan 34 haftalık maratonun istatistik haritası da netleşti. Sezonu 55 puanla 6. sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan İzmir ekibi Göztepe'nin 29 yaşındaki Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis, ligdeki tüm maçlarda bir saniye bile fire vermeden sahada kalarak sezonun en istikrarlı futbolcusu unvanını tek başına göğüsledi. Lig genelinde sadece 4 futbolcu tüm karşılaşmalarda boy gösterebilirken, TÜMOSAN Konyaspor ise 43 farklı oyuncuya şans vererek sezonun en geniş rotasyonlu takımı oldu.
Göztepe'nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis, Süper Lig'de tüm maçlarda forma giyip 3 bin 60 dakika sahada kalarak sezonun en fazla süre alan futbolcusu oldu.
Görev yaptığı maçlarda kalesinde 32 gol gören Polonyalı kaleci, 16 mücadelede ise rakiplerine geçit vermedi.
SADECE 4 FUTBOLCU TÜM MAÇLARDA FORMA GİYDİ
Göztepeli kaleci Lis'in yanı sıra ligde üç futbolcu daha tüm maçlarda forma şansı buldu.
Polonyalı kalecinin takım arkadaşı Amin Cherni, bu sezon 34 maçta 3 bin 8 dakika sahada kaldı. Tunuslu futbolcu, tüm karşılaşmalara ilk 11'de başlarken 6 mücadelede oyundan alındı.
Süper Lig'in gol krallarından RAMS Başakşehir'in golcüsü Eldor Shomurodov ise 34 müsabakanın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Shomurodov, turuncu-lacivertli formayla 2 bin 928 dakika oynadı. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon 22 kez rakip fileleri havalandırırken Trabzonsporlu Paul Onuachu ile sezonun en golcü ismi oldu.
Lige veda eden Hesap.com Antalyaspor'da forma giyen Kenneth Paal da 34 maçta kırmızı-beyazlı formayla boy gösterdi. Hollandalı sol bek, 32 müsabakada ilk 11'de görevlendirilirken 2 maça oyuna sonradan girdi.
EN FAZLA FUTBOLCU OYNATAN TAKIM KONYASPOR
Süper Lig'de sezonu 9. tamamlayan TÜMOSAN Konyaspor, en fazla oyuncuya şans veren takım oldu.
Yeşil-beyazlılar, lig maratonunda 43 farklı futbolcuya sahada görev verdi.
Konyaspor'u 40 oyuncuyla sezonu düşme hattının bir basamak üzerinde tamamlayan ikas Eyüpspor takip etti. Üçüncü basamakta ise 38 farklı futbolcuyla Fenerbahçe yer aldı.
Ligde sezon boyunca Beşiktaş 37, Trabzonspor da 36 farklı ismi sahaya sürdü.
EN AZ OYUNCUYA ŞANS VEREN EKİP ALANYASPOR
Trendyol Süper Lig'de en az sayıda futbolcuya şans veren ekip, Corendon Alanyaspor olarak kayıtlara geçti.
Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ligdeki müsabakalarda 26 farklı oyuncuyu görevlendirdi.
Alanyaspor'u RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor 27'şer futbolcuyla takip etti.
Takımların sezon boyunca oynattığı futbolcu sayısı şöyle:
Takım Oyuncu sayısı
TÜMOSAN Konyaspor 43
ikas Eyüpspor 40
Fenerbahçe 38
Beşiktaş 37
Trabzonspor 36
Zecorner Kayserispor 36
Fatih Karagümrük 36
Kocaelispor 34
Galatasaray 33
Samsunspor 32
Gaziantep FK 32
Natura Dünyası Gençlerbirliği 32
Kasımpaşa 31
Göztepe 30
RAMS Başakşehir 27
Çaykur Rizespor 27
Corendon Alanyaspor 26
