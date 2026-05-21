Göztepeli Mateusz Lis Süper Lig'in en çok süre alan ismi oldu

Göztepe'nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis, Süper Lig'de tüm maçlarda forma giyip 3 bin 60 dakika sahada kalarak sezonun en fazla süre alan futbolcusu oldu.

Sezonu 55 puanla 6. bitiren İzmir ekibinde istikrarıyla ön plana çıkan 29 yaşındaki file bekçisi, ligde 34 müsabakanın tamamında sahada kaldı.

Görev yaptığı maçlarda kalesinde 32 gol gören Polonyalı kaleci, 16 mücadelede ise rakiplerine geçit vermedi.

SADECE 4 FUTBOLCU TÜM MAÇLARDA FORMA GİYDİ

Göztepeli kaleci Lis'in yanı sıra ligde üç futbolcu daha tüm maçlarda forma şansı buldu.

Polonyalı kalecinin takım arkadaşı Amin Cherni, bu sezon 34 maçta 3 bin 8 dakika sahada kaldı. Tunuslu futbolcu, tüm karşılaşmalara ilk 11'de başlarken 6 mücadelede oyundan alındı.

Süper Lig'in gol krallarından RAMS Başakşehir'in golcüsü Eldor Shomurodov ise 34 müsabakanın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Shomurodov, turuncu-lacivertli formayla 2 bin 928 dakika oynadı. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon 22 kez rakip fileleri havalandırırken Trabzonsporlu Paul Onuachu ile sezonun en golcü ismi oldu.

Lige veda eden Hesap.com Antalyaspor'da forma giyen Kenneth Paal da 34 maçta kırmızı-beyazlı formayla boy gösterdi. Hollandalı sol bek, 32 müsabakada ilk 11'de görevlendirilirken 2 maça oyuna sonradan girdi.

EN FAZLA FUTBOLCU OYNATAN TAKIM KONYASPOR

Süper Lig'de sezonu 9. tamamlayan TÜMOSAN Konyaspor, en fazla oyuncuya şans veren takım oldu.

Yeşil-beyazlılar, lig maratonunda 43 farklı futbolcuya sahada görev verdi.

Konyaspor'u 40 oyuncuyla sezonu düşme hattının bir basamak üzerinde tamamlayan ikas Eyüpspor takip etti. Üçüncü basamakta ise 38 farklı futbolcuyla Fenerbahçe yer aldı.

Ligde sezon boyunca Beşiktaş 37, Trabzonspor da 36 farklı ismi sahaya sürdü.

EN AZ OYUNCUYA ŞANS VEREN EKİP ALANYASPOR

Trendyol Süper Lig'de en az sayıda futbolcuya şans veren ekip, Corendon Alanyaspor olarak kayıtlara geçti.

Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ligdeki müsabakalarda 26 farklı oyuncuyu görevlendirdi.

Alanyaspor'u RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor 27'şer futbolcuyla takip etti.

Takımların sezon boyunca oynattığı futbolcu sayısı şöyle:

Takım Oyuncu sayısı

TÜMOSAN Konyaspor 43

ikas Eyüpspor 40

Fenerbahçe 38

Beşiktaş 37

Trabzonspor 36

Zecorner Kayserispor 36

Fatih Karagümrük 36

Kocaelispor 34

Galatasaray 33

Samsunspor 32

Gaziantep FK 32

Natura Dünyası Gençlerbirliği 32

Kasımpaşa 31

Göztepe 30

RAMS Başakşehir 27

Çaykur Rizespor 27

Corendon Alanyaspor 26