0553 313 94 23

Göztepe'den stat açıklaması

- Kulüp başkanı Mehmet Sepil:"Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin bitmesi konusunda müteahhitler bize 'Aralık sonu' diyor ama biz kendimizi 1 sene daha Bornova'da oynayacakmış gibi hazırlayacağız"

18 Haziran 2019 Salı 12:13
Göztepe'den stat açıklaması


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin aralık ayı sonunda tamamlanmasının beklendiğini ancak kendilerinin bir sene daha Bornova Stadı'nda oynayacakmış gibi hazırlık yaptığını bildirdi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u ziyaret eden Sepil, yaptığı açıklamada, tekrar döndükleri Süper Lig'de üst üste 3. sezonlarını geçireceklerini kaydetti. Bu süreçte Bornova Belediyesi ile stat konusunda iş birliği yaptıklarını hatırlatan Sepil, şöyle konuştu:

"Türkiye çapında bir stat yapıyoruz. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin bitmesi konusunda müteahhitler bize 'Aralık sonu' diyor ama biz kendimizi 1 sene daha Bornova'da oynayacakmış gibi hazırlayacağız. Sayın başkanımdan da onu rica ettim. Biz oraya geçtikten sonra da Bornova Belediyesi ile Göztepe arasındaki iş birliği sporun tüm dallarında, tüm amatör dallarında ve futbolda devam edecek, birlikte çalışacağız."

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da yaptığı açıklamada, İzmir futbolunda son 5 yılda Mehmet Sepil ve Seyit Mehmet Özkan'ın yaptığı işlerle onur duyduklarını söyledi. İduğ, Göztepe ile stadın dışında da altyapılarla ilgili bir çalışma içine girebileceklerini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:13
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. Mehmet Sepil
  4. Stat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya Büyükşehir’den trafikte farkındalık çalışması
    1. Sakarya Büyükşehir’den trafikte..
    2. Eski Yargıtay üyesi Abdurrahman..
    3. Vali Mustafa Masatlı, “Biz Anadolu’yuz..
    4. Yüzlerce metre ötedeki trafik kural..
    5. Cinayetlerin arkasında FETÖ’cü hainler..
    6. Avrupa Oyunlarında mücadele edecek..
    7. LÖSEV karne heyecanını eğlenceyle..
    8. Saadet Partili ismin skandal Mursi..
    9. 600 bin TL ödülle aranan terörist..
    10. Başkan Ekrem Yüce öğrencilerin..
    11. Sarıgöl’de mevsimin ilk üzümü yetişti
    12. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Tıbbı..
    13. Toksöz 2,5 ayın hesabını verdi
    14. Erenler’de kilitli parke taşları..
    15. Altın fiyatları
    16. Erzincan merkezli 5 ilde FETÖ/PDY..
    17. Esed rejimi sınırda Lübnanlı 2..
    18. Başkan Ocak, doğalgaz çalışmalarını..
    19. Kırışıklıklara karşı 4 tüyo
    20. Muş’ta yaz Kur’an kursları başladı
    21. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 5..
    22. Konuk sanatçılar projesine AB'den..
    23. Yıldırım Ordulu STK temsilcileriyle..
    24. Kuveyt'ten Muğla'ya gelen yolcu..
    25. Eski yarbay sanık kod adına kadar..
    26. Çilek yetiştiriciliği eğitimi verildi
    27. Fren yapan otobüsün üzerinden yola..
    28. O Bir Star’a uluslararası ödül
    29. Bitlis'te ölü ele geçirilen teröristin..
    30. Müge Anlı stüdyosu kayıp yakınlarıyla..
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması