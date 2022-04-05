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Spor Göztepe'den Roman Abramovich açıklaması
Spor

Göztepe'den Roman Abramovich açıklaması

Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi satın aldığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken, İzmir ekibinin başkan vekili Talat Papatya, iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 23:25:00 -
Göztepe'den Roman Abramovich açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün Rus iş adamı Roman Abramovich'e devredildiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

"Kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı"

Abramovich isminin uzun süredir gündemden düşmediğini söyleyen Papatya, "Abramovich kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı ve görüşmedi. Böyle bir şey yok. Abramovich'in kulübü devraldığını medyada okuduk. Hiç alakası yok. Bu konularda görüşmeler belli olgunluğa ulaştığı zaman gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.

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