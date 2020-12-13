Göztepe'den imalı paylaşım

Göztepe, Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. 45. dakikada Mossoro'ya penaltı kararı verilen Göztepe, Michalak'ı düşürmesi nedeniyle ilk yarıyı penaltıdan yediği golle 1-0 geride kapattı. İkinci yarıda iki farklı duruma düşen sarı-kırmızılı ekip, 66. dakikada Yalçın Kayan ve 81. dakikada Napoleoni nin golleriyle beraberliği yakaladı. Maçın 90. dakikasında Göztepe ceza sahasında oluşan karambol sonrasında Yasin Pehlivan'ın Alpaslan Öztürk'ün müdahalesiyle yerde kalmasıyla hakem Özgür Yankaya bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

Kaleci İrfan Can Eğribayat, Boldrin'in penaltı atışında şutunu kurtardı ancak top oyun alanına döndü. Boldrin bir kez daha şut atsa da kaleci İrfan Can'dan oyun alanına dönen top ve Skoda önünde bulduğu topu ağlara gönderdi. Golün ardından hakem Özgür Yankaya kısa bir süre oyunu durdurdu ve VAR'ın kararı ile golün geçerli olduğuna karar verdi. Maçta başka gol olmayınca Göztepe maçtan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

Göztepe'nin ima ettiği paylaşım

Maçın ardından Göztepeli taraftarlar, maç hakemi Özgür Yankaya'ya sosyal medyadan tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı bazı taraftarlar, maçta aleyhlerine verilen 2. penaltı kararında yaşanılan olayın kural hatası olduğunu savundu. Göztepe Spor Kulübü de maçın ardından imalı bir paylaşıma imza attı. Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından "Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti" ifadelerinin bulunduğu bir görsel paylaştı. Göztepe'nin bu paylaşımına Göztepe taraftarı olan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da "Kim? İsim verin, Özgür Yankaya mı?" şeklinde yanıt verdi. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.