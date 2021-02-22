Göztepe'den Fenerbahçelileri kızdıracak mesaj
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yi evinde 1-0 mağlup eden Göztepe, maç sonunda resmi Twitter hesabından 'Kadıköy hatırası' paylaşımı yaptı.
Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. İzmir ekibi, 21 yıl sonra Fenerbahçe deplasmanında Halil Akbunar'ın golüyle galibiyete ulaştı.
Karşılaşma sonrasında ise Göztepe, Halil Akbunar'ın yer aldığı bir fotoyla 'Kadıköy hatırası' paylaşımı yaptı.
Fenerbahçe üst üste ikinci iç saha yenilgisini alırken Göztepe maçından önce iç sahada oynadığı lig maçının ardından Galatasaray'dan da 'Kadıköy hatırası 2021' paylaşımı gelmişti.