Göztepe'de yeni teknik direktör belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük konusunda Ünal Karaman ile anlaşma sağladı.
Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı.
Göztepe'de Ünal Karaman dönemi... İlhan Palut’la yollarını ayıran İzmir ekibi Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la her konuda anlaşma sağladı.
Ünal Karaman’la bir görüşme gerçekleştiren Başkan Mehmet Sepil, deneyimli teknik adamda karar kıldı. Son olarak Trabzonspor ve Çaykur Rizespor’u çalıştıran Karaman’ın Gençlerbirliği maçını da tribünden izleyebileceği öğrenildi.