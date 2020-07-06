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Spor

Göztepe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-07-06 13:41:39 -
Göztepe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 8 Temmuz Çarşamba günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde 4 Temmuz Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Göztepe, 1 günlük iznin ardından MKE Ankaragücü maçı için ilk çalışmasını yaptı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde savunma organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Serdar Gürler'in katılmadığı antrenmanda sakatlıkları devam eden Halil Akbunar, Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Hüseyin Bulut takımdan ayrı çalıştı.

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