Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı



İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Atiker Konyaspor maçında uzun süre forma giyen oyuncuların yenilenme idmanı yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise ısınma bölümünün ardından pas ve dar alanda oyun çalışmaları yaptıkları bildirildi. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin, takımdan ayrı çalıştı.



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