Bursa'da kan gövdeyi götürdü: Ölü ve yaralılar var!
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 tır ve hafif ticari araç birbirine girdi. Kazada kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 tır ve hafif ticari araç birbirine girdi. Kazada kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu İstanbul yönü Orhangazi Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Serbest (63) idaresindeki 16 NAB 67 plakalı TIR, aynı yönde seyir halindeki 59 ANE 793 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Serbest'in kontrolünü yitirdiği TIR, 34 HHB 652 plakalı hafif ticari araç ve çelik bariyerlere çarparak durabildi,
BİR ÖLÜ 7 YARALI Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde TIR şoförü İsmail Serbest'in öldüğü belirlendi.
UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU Serbest'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Yalova Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından trafik akışı, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
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