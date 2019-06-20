Göztepe’de ilk transfer Murat Paluli Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transferde ilk imzayı Hatayspor’dan Murat Paluli’ye attırdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transferde ilk imzayı Hatayspor’dan Murat Paluli’ye attırdı.

Son olarak Hatayspor forması giyen Murat Paluli, Göztepe ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 9 Ağustos 1994 tarihinde Erzurum’da doğan Murat, Başakşehir altyapısında oynadıktan sonra Körfez İskenderunspor takımında profesyonel futbol hayatına başladı. 2015 yılındaErzurumspor’a transfer olan Murat, 2017-2018 sezonu ikinci yarısında Hatayspor’a transfer oldu.

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