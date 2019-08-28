Göztepe'de Denizlispor maçı hazırlıkları

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 31 Ağustos Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Göztepe müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Adanan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınmanın ardından hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duruldu. İdman taktik çalışması ile tamamlandı. Göztepe'nin Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Soner Aydoğdu'nun da katıldığı antrenmanda sakatlığı bulunan Cameron Jerome yer almadı.

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