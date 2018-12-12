Göztepe'de Bursaspor maçı hazırlıkları

Göztepe'de Bursaspor maçı hazırlıkları12 Aralık 2018 Çarşamba 15:00
İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 14 Aralık Cuma günü Bursaspor'u konuk edecek Göztepe müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından hücum varyasyonları üzerinde durdu. İdmanın ikinci bölümde ise şut çalışması yapıldı.
Hakan Çinemre ve Adama Traore'nin katılmadığı idmanda Deniz Kadah, Axel Ngando ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.
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