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Göztepe zincir kıracak

Süper Lig’de sezonu pazar günü Antalyaspor maçıyla açmaya hazırlanan Göztepe, rakibini devirerek 4 sezon sonra lige galibiyetle başlamanın planlarını yapıyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:37
Göztepe zincir kıracak

Süper Lig’de sezonu pazar günü Antalyaspor maçıyla açmaya hazırlanan Göztepe, rakibini devirerek 4 sezon sonra lige galibiyetle başlamanın planlarını yapıyor.


Geçen sezonu istediği gibi geçiremeyen, yeni sezonda ise büyük hedefler koyan Göztepe, Süper Lig’in ilk haftasında pazar günü Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Açılış haftasında kendi taraftarı önünde sezona 3 puanla başlamanın planlarını yapan sarı-kırmızılı takım, son yıllarda açılış maçlarındaki şanssızlığına da son noktayı koymak istiyor. Son 4 sezonda oynadığı açılış müsabakalarında galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, kendi taraftarı önünde konuk edeceği Antalyaspor karşısında üç puandan başka bir sonucu aklının ucundan dahi geçirmiyor.



Karşılaşmaya saat ayarı


2014-2015 sezonunda o zamanki adı Kızılcahamamspor’u deplasmanda deviren Göztepe, son 4 sezonda ise açılış maçlarını kazanamadı. 2015-2016 sezonunun açılış maçında Elazığspor ile 2-2 berabere kalan İzmir ekibi, 2016-2017 sezonunda ise deplasmanda Gazişehir karşısından ile 1-1 eşitlikle ayrılmıştı. 2017-2018 sezonundan bu yana Süper Lig’de boy gösteren Göztepe; ilk sezonunda açılışta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalırken geçen sezon da sahasında Yeni Malatyaspor’a 3-1 kaybetti. Öte yandan pazar günü oynanacak olan Göztepe - Antalyaspor karşılaşmasının saati değişti. Daha önce 19.15’te oynanacağı açıklanan müsabakanın başlama saati 21.45 olarak güncellendi.



27. kez rakip olacaklar


Göztepe ile Antalyaspor, pazar günü oynayacakları müsabaka ile 27. kez karşı karşıya gelecekler. İki takımın daha önce oynadığı 26 maçta Göztepe 9 kez kazanırken, Antalyaspor 10 müsabakada 3 puana uzanan taraf oldu. Ekipler 7 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Son iki sezonda oynanan karşılaşmalarda ise Göztepe rakibine üstünlük kurdu. İki takım bu süreçte 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçta kozlarını paylaşırken; Göztepe 4 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Antalyaspor 1 maçta gülerken, 1 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 12:37
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