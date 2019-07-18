0553 313 94 23

Göztepe yeni stadını Beşiktaş ile açacak

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında yeni stadına geçmeyi planlayan Göztepe, yeni evindeki ilk lig maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:01
Göztepe yeni stadını Beşiktaş ile açacak

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında yeni stadına geçmeyi planlayan Göztepe, yeni evindeki ilk lig maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstürü çekildi. TFF’nin Riva’da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimi sonucunda Göztepe sezonu Bornova Stadı’nda Antalyaspor karşısında açacak. Sarı-kırmızılı takım ligin ikinci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligin üçüncü haftası ise Ege derbisine sahne olacak. İzmir ekibi evinde ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor’u konuk edecek. İzmir ekibi; ligin 13. Haftasında sahasında Fenerbahçe ile, 16. Haftasında yine evinde Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Ligin ikinci yarısında yapımı devam eden stadyuma geçmesi planlanan Göztepe’nin, Bornova Stadı’nda oynayacağı son lig karşılaşması da Galatasaray’a karşı olacak. Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda ise Gürsel Aksel Sağlık Yaşam ve Spor Merkezi’ndeki ilk lig karşılaşması ise 19. Haftada Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak.



Başlangıç yine İzmir’de


Ligin ilk maçında Bornova Stadı’nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Göztepe, Spor Toto Süper Lig’deki üçüncü sezonunu da kendi taraftarları evinde açacak. 2017/2018 sezonunun ilk maçında Bornova Stadı’nda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı takım geçen yıl da tıpkı kendi evinde Yeni Malatyaspor’a 3-1 kaybetmişti. İzmir temsilcisi bu sezon Antalyaspor’u yenerek lige galibiyetle başlamak istiyor.



Serbest fikstür Göztepe’de


Her sezon fikstür çekiminde bir takıma isabet eden serbest fikstür bu sezon da Göztepe’ye denk geldi. Son iki sezondur Göztepe’ye denk gelen serbest fikstürün 3. kez İzmir ekibine gelmesi, taraftarlar arasında tepki topladı. Her takımın birbirini takip ettiği ligde serbest fikstüre sahip olan Göztepe tıpkı geçtiğimiz iki sezonda olduğu gibi bu yıl da kimseyi takip etmeyecek.Serbest fikstürü çeken takımların deplasmanda karşılaştığı rakipleri, o maçla beraber iki kez kendi sahasında karşılaşmaya çıkıyor. Bu durumun ev sahibi takıma avantaj sağladığı kabul edilirken, serbest fikstüre sahip olan ekibe dezavantaj sağladığı savunuluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taliban, ülkenin en önemli kaynaklarından birini ele geçirdi
    1. Taliban, ülkenin en önemli..
    2. Metin Külünk, 15 Temmuz’u anlattı
    3. FETÖ sanığı Yurt Atayün'ün başvurusu..
    4. Matthijs de Ligt resmen Juventus’ta
    5. İstanbul Cumhuriyet Savcısı, esas..
    6. Başkan Büyükkılıç, Endonezya’nın..
    7. Cilt bakım ürünlerinin içerisindeki..
    8. Düğünde silah attılar, jandarma kamera..
    9. Yılanın sokması sonucu ölümden dönen..
    10. Oyun videosu izleyenlerin sayısı artıyor
    11. Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır..
    12. Vestel'e Plus X Award 2019'dan ödül
    13. Bursalı tekstilciler New York TTM’de..
    14. Hacılar’da Asfalt Çalışmaları Tüm..
    15. Pursaklar’da yeni dönem hızlı başladı
    16. Biga’da yaralamalı kaza
    17. Avrupa’da spora siyaset karıştı!..
    18. Operasyona giden 3 Fransız asker..
    19. Kartlı ödemeler yılın ilk yarısında..
    20. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    İlk adım atıldı! Yeni sistemin problemleri dört ana başlık altında toplandı
    İlk adım atıldı! Yeni sistemin problemleri dört ana başlık altında toplandı