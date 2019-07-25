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Göztepe yeni sezon formalarını tanıttı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda giyeceği formaları sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla tanıttı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:40
Göztepe yeni sezon formalarını tanıttı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda giyeceği formaları sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla tanıttı.


Süper Lig ekiplerinden Göztepe 2019-2020 sezonunda giyeceği formaları açıkladı. Kulübün sosyal medyada paylaştığı videoda ünlü rapçi Gazapizm’in yanı sıra futbolcular Yasin Öztekin, Camreon Jerome ve Titi de rol aldı. Videoya Göztepe’nin yapımı devam eden ve ikinci yarıda açılması beklenen Gürsel Aksel Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi ile Bornova Stadyumu ev sahipliği yaptı. İzmir temsilcisi bu sezon sarı-kırmızı çubuklu, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç adet forma giyecek.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:40
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