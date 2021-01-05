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Spor Göztepe, Trabzonspor maçına hazır
Spor

Göztepe, Trabzonspor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2021-01-05 12:48:19 -
Göztepe, Trabzonspor maçına hazır

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda dar alanda oyun çalışmasının ardından duran top organizasyonları gerçekleştirildi.

Tedavisi devam eden Alpaslan Öztürk, takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı kafile, hava yoluyla Trabzon'a gidecek.

Yarın saat 16.00'da Medical Park Stadı'ndaki Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasında, hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

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