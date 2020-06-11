Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?
Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman? Süper Lig’de hasret sona eriyor. Koronavirüs salgını sebebiyle verilen ara 12 Haziran’da bitiyor. Futbolseverler “Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman?” , “Göztepe Trabzonspor maçı saati” , “Göztepe Trabzonspor maçı saat kaçta?” , “Göztepe Trabzonspor maçı hakemi” , “Süper Lig 27. Hafta” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Koronavirüs salgını sebebiyle ligler 26. Haftada tatil edildi. Alınan kararla liglerin 12 Haziran’da açılması kararlaştırıldı. Süper Lig’de 27. Hafta 12 Haziran Cuma günü başlıyor. Haftanın açılış maçında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?
Göztepe Trabzonspor maçı 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Zorbay Küçük'ün yöneteceği maç beIN SPORTS HD 2’den naklen yayınlanacak.
Tribünler formalarla dolacak
Göztepe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak maçlarda taraftarlar, tribündeki yerlerini lisanslı formalarıyla doldurabilecek.
Dileyen taraftar, lisanslı formalarını bırakarak Gürsel Aksel Stadyumu tribünlerinde Göztepe taraftarı ruhunu yaşatabilecek. Forma teslimi uygulaması 8 Haziran'da başlatılacak. Uygulama çerçevesinde, formalar iç sahada oynanan tüm müsabakalarda tribünleri süsleyecek ve müsabakaların ardından sahiplerine teslim edilecek.
Formaların taraftara tesliminde sahibine uygulamanın hatırası olarak özel tasarımlı bir yama hediye edilecek.
Forma teslimi Gürsel Aksel Stadyumunda yer alan GÖZGÖZ mağazaları satış noktasına yapılacak.
Trabzonspor muhtemel 11’i
Uğurcan Çakır, Pereira, Campi, Hüseyin, Novak, A.Parmak, Ndiaye (Sosa), A.Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth