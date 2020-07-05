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Spor

Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'un istifasını kabul etmedi

Yeniakit Publisher
2020-07-05 15:21:57 -
Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'un istifasını kabul etmedi

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, teknik direktör İlhan Palut'un dün istifasını kendilerine sunduğunu ancak kabul etmediklerini bildirdi.

Papatya, Fenerbahçe maçının ardından teknik direktör İlhan Palut'un istifa etmek istediğini kulüp başkanı Mehmet Sepil'e ilettiğini söyledi.

Fenerbahçe karşılaşmasında Serdar Gürler'in çapraz bağlarının koptuğunu, kesin durumu için MR çekileceğini, Altınordu'da kiralık olarak forma giyen Batuhan Kırdaroğlu'nun da ayağını kırıldığını hatırlatan Papatya, dünkü esas gündemlerinin yaşanan sakatlıklar olduğunu ifade etti.

Papatya, bugün Palut'la uzun bir konuşma gerçekleştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hocamızın istifasını kabul etmedik. Hocamız beyefendi ve onurlu kişiliğinden dolayı istifasını sundu ama başkanın konuşmalarından sonra devam kararının her iki taraf için daha iyi olacağına ikna oldu. Hocamızın göreve başladığı dönemde daha sıkıntılı bir süreçteydik. Bize ciddi bir çıkış yakalattı. Puan ortalamasına baktığımızda kimse başarısız oluğunu söyleyemez."

Palut'un kulübün ve başkanın elini rahatlatmak adına böyle bir karar aldığını belirten Papatya ancak yola devam kararının daha doğru olacağını kaydetti.

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