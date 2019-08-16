0553 313 94 23

Göztepe, Süper Lig'de 28. sezonunda

- Geçen sezon son hafta ligde kalmayı başaran Göztepe, ligdeki 28. sezonunda mücadele edecek- Lig tarihinde 260 farklı ismin şans bulduğu sarı-kırmızılı ekipte son 2 sezonda forma giyen Andre Castro en fazla maça çıkan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor- Süper Lig'de 29 teknik adamın görev yaptığı İzmir temsilcisinde Tamer Tuna en uzun süre görev yapan 3. teknik adam

16 Ağustos 2019 Cuma 11:12
Göztepe, Süper Lig'de 28. sezonunda


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig'e 14 yıl aradan sonra döndüğü 2017-2018 sezonunda 6. olan, geçen sezon ise son hafta lige tutunan Göztepe, 2019-2020'de ligde 28. kez mücadele verecek.

2019-2020 sezonu ilk maçında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, Süper Lig'de 27 sezonda 838 maça çıktı. Bu müsabakalarda 262 galibiyet, 263 beraberlik ve 313 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takım, 888 gol attı, kalesinde 991 gol gördü.

Geçen yıl ligi teknik direktör Tamer Tuna ile tamamlayan ve yeni sezona da Tuna yönetiminde başlayacak sarı-kırmızılı ekip, şimdiye kadar 7 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Göztepe'nin transfer ettiği oyuncular şöyle:

Veli Çetin (Menemenspor), Murat Paluli (Hatayspor), Eren Derdiyok (Galatasaray), Bubacarr Sanneh (Anderlecht-kiralık), Batuhan Kırdaroğlu (Pendikspor), Hüseyin Bulut (Borussia Dortmund II ), Leo Scwechlen (Büyükşehir Belediye Erzurumspor).


- 260 futbolcu forma giydi


Şimdiye kadar 260 farklı ismin forma giydiği Göztepe'de 390 maça çıkan Gürsel Aksel, ligde en fazla forma giyen isim konumunda bulunuyor. Göztepe'nin lig tarihindeki en golcü ismi 145 golü bulunan Fevzi Zemzem.


- Yabancı oyuncularda rekor Andre Castro'da


Göztepe ile son 2 sezonda 64 maça çıkan Andre Castro sarı-kırmızılı ekipte en fazla forma giyen yabancı oyuncu konumunda. Castro'yu 63 müsabaka ile kaleci Beto izliyor. Bu iki oyuncu sarı-kırmızılı ekipte 2001-2002 ve 2002-2003'te 53 maça çıkan Helman Nkosiyetha Mkalele'yi geçmeyi başardı.


- Tamer Tuna en fazla görev yapan 3. isim


2017-2018 sezonunu Tamer Tuna ile tamamladıktan sonra yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, geçen yıl Bayram Bektaş ve Kemal Özdeş'ten sonra tekrar Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi.

Süper Lig geçmişinde 29 farklı teknik direktörün görev yaptığı Göztepe'de 45 maçta görev yapan Tamer Tuna, Göztepe'de en fazla süre görev yapan 3. isim durumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımı çalıştıran Adnan Süvari, Göztepe ile 340 maça çıkarken, Ruhi Karaduman ise 52 müsabakada görev aldı.


- 57 farklı rakip


Ligde 57 farklı ekiple karşılaşan İzmir temsilcisi, bu sezon aynı ligde yer alacağı takımlardan sadece Gazişehir Gaziantep'le Süper Lig'de karşı karşıya gelmedi.

Süper Lig tarihinde en çok Galatasaray ile (54 maç) karşılaşan Göztepe, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile 50 müsabakaya çıktı.  Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de yer alan takımlardan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş dışında MKE Ankaragücü (40), Gençlerbirliği (32), Trabzonspor (22), Kasımpaşa (12), İstikbal Mobilya Kayserispor (10), Antalyaspor (8), Çaykur Rizespor ve Yukatel Denizlispor (6), Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Yeni Malatyaspor (4) ile mücadele etti.

Göztepe'nin daha önce Süper Lig'de karşılaştığı takımlara karşı performans tablosu şöyle:

TakımlarOGBMAY
Alanyaspor412177
Antalyaspor8314109
Beşiktaş50916254680
Çaykur Rizespor621366
Demir Grup Sivasspor421177
Fenerbahçe50819233375
Galatasaray541113303680
Gençlerbirliği32131183736
İstikbal Mobilya Kayserispor10343109
Kasımpaşa12165915
Konyaspor422064
Medipol Başakşehir410336
MKE Ankaragücü401511144840
Trabzonspor224991732
Yeni Malatyaspor411268
Yukatel Denizlispor6024612

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:12
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ganalı yıldız Attamah Rizespor'da
    1. Ganalı yıldız Attamah Rizespor'da
    2. (Özel) Ege’de düzensiz göçmen sayısı..
    3. Saklı Şelaleye yürüyüş yolu
    4. GAÜN’den ayakkabı üreticilerine dev..
    5. Doğan: “Akdeniz Meyve Sineği ile..
    6. Kaspersky'nin yeni teknolojisi şüpheli..
    7. Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale..
    8. Federer, Cincinnati Masters'ta elendi
    9. Hayat Ağacı’na 742 hisse
    10. Antalya'da el frenini çekip ‘devletten..
    11. "ABD'nin Hizbullah'a yönelik yaptırım..
    12. HondaJet, 2019 yılının ilk yarısında..
    13. Boğa, sahibini öldürdü
    14. Yılsonu hedefi 80 mağaza
    15. Galatasaray istiyordu İtalya alıyor!
    16. Sulama tesislerinde yağmurlama ve..
    17. TÜSEB ödülleri için başvurular başladı
    18. Trump, Grönland’ı satın almak istiyor
    19. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni..
    20. Pursaklar Belediyesi, Kurban..
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor