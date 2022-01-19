Göztepe-Sivasspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 22.haftasında Göztepe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Peki, Göztepe Sivasspor maçı ne oldu?
Süper Lig’de 22.hafta heyecanı sürüyor. Günün önemli maçlarından birinde Göztepe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Göztepe-Sivasspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'de konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe, bu sezon ilk kez art arda 3. maçını kayıpsız geçti.
20. dakikada ceza sahası dışından Lourency'nin şutunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
22. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe atışında ceza sahasındaki Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
41. dakikada sağ çapraz pozisyondan kazanılan serbest vuruşu kullanan Uğur Çiftçi'nin şutunda, top auta çıktı.
İlk devre Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
46. dakikada sağ kanattan yapılan ortada penaltı noktası yakınındaki Cofie'nin vuruşunda top auta gitti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Suat Arslanboğa pozisyonda Arslanagic'in Cofie'ye olan müdahalesini penaltı olarak değerlendirdi.
50. dakikada penaltı atışını kullanan Pedro Henrique takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.
79. dakikada ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, Göztepeli oyunculara çarpan top kornere çıktı.
80. dakikada Göztepe tekrar öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Obinna'nın pasında topla bir süre ilerleyen Adis Jahovic'in yaptığı ortada ceza sahasındaki Tijanic'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
90+7. dakikada Cofie'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top kaleci İrfan Can'da kaldı.
Göztepe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.