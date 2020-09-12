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Spor Göztepe, sezona 5 gollü galibiyetle başladı
Spor

Göztepe, sezona 5 gollü galibiyetle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 22:00:51 -
Göztepe, sezona 5 gollü galibiyetle başladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk maçında Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Göztepe, rakibi karşısında Süper Lig'deki 9. maçında ilk galibiyetine ulaştı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını penaltından Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan ve Halil Akbunar'ın golleriyle 3-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci yarıda Marcio Mossoro ile farkı 4'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip Oğuz Yılmaz'ın golüne engel olamasa da Zlatko Tripic'le bir gol daha buldu ve müsabakadan 5-1 galip ayrıldı.

Göztepe, 1975-1976 sezonunu ilk hafta maçında MKE Ankaragücü'nü de 5-1'lik skorla mağlup etmişti.

İlk haftayı 3 puanla kapatan sarı-kırmızılı takım, maç fazlası ve averajla birinci sırada yer aldı.


- Denizlispor'u ilk kez yendi


Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'la oynadığı 8 maçta galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, rakibi karşısında ilk galibiyetini 5-1'lik skorla aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önceki 8 maçta sahadan 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrılmıştı.


- Alpaslan Öztürk golle başladı


Geçen sezonu 4'ü penaltıdan 7 golle tamamlayan ve Serdar Gürler ile en golcü isim olan Alpaslan Öztürk, ilk hafta maçında Yukatel Denizlispor filelerini penaltı vuruşundan attığı golle havalandırdı.

Geçen sezon takıma dahil olan ancak fazla süre alamayan Atınç Nukan, ilk 11'de çıktığı müsabakada sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti. Atınç Nukan'ın daha önce Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda Beşiktaş formasıyla Akhisarspor'a 1 golü bulunuyordu.

Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda bir golü bulunan Zlatko Tripic, Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.

Denizlispor'un tek golünü kaydeden Oğuz Yılmaz, Süper Lig kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

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