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Spor

Göztepe, MKE Ankaragücü maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-07-07 21:50:18 -
Göztepe, MKE Ankaragücü maçına hazır

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 31. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra duran top çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe'de tedavileri devam eden Halil Akbunar, Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Hüseyin Bulut takımdan ayrı çalıştı. Serdar Gürler ise antrenmanda yer almadı.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak Göztepe-MKE Ankaragücü karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

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