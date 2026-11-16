Göztepe milli arayı iyi değerlendirdi

Göztepe, milli arayı verimli bir şekilde değerlendirdi. Başakşehir mağlubiyetinin ardından yeni bir sayfa açmak isteyen İzmir ekibi, milli ara boyunca Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürdü. Bu süreçte antrenmanlarına ara vermeyen sarı-kırmızılılar, bir de hazırlık maçı oynadı. Gürsel Aksel Stadyumu’nda, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’la karşı karşıya gelen Göztepe, sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelede 2 gol atan Sinclair Armstrong yıldızlaşırken, Malcom Bokele de 1 gol kaydetti. İzmir ekibinin diğer golü ise Ümraniyesporlu bir oyuncunun kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi. Milli arayı hem yoğun antrenmanlarla hem de hazırlık maçı galibiyetiyle tamamlayan Göztepe, hafta sonu oynanacak Erzurumspor FK karşılaşması öncesinde olumlu bir görüntü sergiledi.

Dış sahada 3 maçtır kazanıyor

Göztepe, bu sezon deplasmanda sergilediği performansla dikkatleri çekmeyi başardı. Dış sahada ligin en başarılı takımlarından biri olan İzmir ekibi, çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 18 puanın 11’ini hanesine yazdırarak başarılı bir performans ortaya koydu. Göztepe, 22 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor FK’yi de mağlup ederek dış sahada üst üste 4. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.