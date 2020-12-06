Göztepe ligde üçte üçe hasret
Süper Lig'de Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor galibiyetlerinin ardından evinde Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, 2.5 yıldır üst üste 3 galibiyet almaya hasret kaldı.
Daha önce Süper Lig'e 14 yıl sonra döndüğü 2017-18 sezonunda iki kez art arda 4 galibiyetlik seri yakalayan Göz-Göz, 2018-19 sezonunun ilk haftalarında üst üste 3 maçta Kayserispor'u 2-0, Trabzonspor'u 2-1, Konyaspor'u da 3-2 yendi. O sezon daha sonra yaşadığı kötü gidişle düşme korkusunu yakından hisseden Göztepe, son haftalarda Başakşehir'i 2-0, Antalyaspor'u 4-1 yendikten sonra kurtuluşunu ilan etme hedefiyle çıktığı maçta Sivasspor'la 3-3 berabere kalınca ecel terleri döküp son 2 haftada Bursaspor beraberliği ile Ankaragücü galibiyetiyle ligde kaldı.