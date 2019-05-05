0553 313 94 23

Göztepe kazanmaya devam ediyor

- Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Göztepe, geçen haftaki Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından Antalyaspor'u da mağlup etti- Sarı-kırmızılı ekip, haftayı düşme hattının 1 puan üzerinde tamamladı

05 Mayıs 2019 Pazar 18:16
Göztepe kazanmaya devam ediyor


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Göztepe, 31. haftayı düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1 puan önünde 15. sırada tamamladı.

Bornova Stadı'ndaki müsabakada 11. dakikada Serdar Gürler'in golüyle 1-0 öne geçen Göztepe, 18. dakikada Mevlüt Erdinç'in golüne engel olamadı. VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltı vuruşunu Deniz Kadah'la değerlendiren Göztepe ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İkinci devrede penaltıdan Deniz Kadah ve Serdar Gürler'le iki gol daha bulan Göztepe, müsabakayı 4-1 kazandı.

Bu sonuçla puanını 33'e çıkaran Göztepe, 31. haftayı düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1 puan önünde 15. sırada kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde bu sezon ilk kez 4 gol birden attı.

Ligde gelecek hafta Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, Bursaspor deplasmanının ardından İzmir'deki MKE Ankaragücü karşılaşmasıyla sezonu tamamlayacak.

Haftayı mağlubiyetle kapatan Antalyaspor 42 puanda kaldı.


- Serdar Gürler ligde ilk gollerini attı


İspanya ekibi Huesca'dan devre arasında kiralık olarak kadroya dahil edilen Serdar Gürler, sarı-kırmızılı formayla ligdeki ilk gollerini kaydetti. Takımının ilk ve son gollerini atan Serdar Gürler, daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Antalyaspor'a bir gol atmıştı.

Göztepe'yi 2-1 öne geçiren gole imza atan Deniz Kadah, maçta aynı zamanda takımının üçüncü golünü de kaydetti. Ligde 5. golüne ulaşan Deniz Kadah geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında olduğu gibi haftayı boş geçmedi.

Antalyaspor'un tek golünü atan ancak mağlubiyetini engelleyemeyen Mevlüt Erdinç, bu sezon 9. golünü kaydetti. Golcü oyuncu Kasımpaşa, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakalarının ardından üst üste 4. maçta da gol sevinci yaşadı.

Bu sezon 5. kez kırmızı kartla cezalandırılan Antalyaspor'da takımını 10 kişi bırakan Charles Fernando Basilio da Silva bu sezon 2. kez kırmızı kart gördü.

Antalyasporlu taraftarlar maçtan sonra Göztepeli futbolcuları tribüne çağırdı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 18:16
  1. Antalyaspor
  2. Futbol
  3. Göztepe
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı sonucu)
    1. Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 -..
    2. İsrail Gazze’de bir binayı daha vurdu:..
    3. Başkan Gürkan Kitap Fuarını gezdi
    4. Kakava ateşi sağanak altında yandı
    5. Kalp krizi geçiren uzman çavuşa..
    6. Göztepe kazanmaya devam ediyor
    7. Gönen’de hıdrellez coşkusu
    8. Okul Öncesi Eğitim Zirvesi Harbiye’de..
    9. Manyas’ta camilerde mukabele okunmaya..
    10. Kokainle yakalanan genç tutuklandı
    11. İsrail güvenlik kabinesinden Gazze..
    12. Suya kapılan 2 çocuğundan birini..
    13. Yüksekova’nın düşman işgalinden..
    14. Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 -..
    15. Altun'dan "ramazan" paylaşımı
    16. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    17. Galatasaray-Beşiktaş
    18. Malatyaspor'dan Avrupa yolunda kritik..
    19. Yıldız Ramazan ayı mesajı yayınladı
    20. AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    21. Şehitlerimizi uğurluyoruz
    22. Beşiktaş’ın 11’i belli oldu
    23. Yazar Yakup Tosun, okuyucuları ile..
    24. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 4 -..
    25. İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı..
    26. Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes..
    27. Mardin’de 8 bin yıllık gelenek:..
    28. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği..
    29. Galatasaray ve Beşiktaş, stada geldi
    30. İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı..
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler