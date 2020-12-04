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Spor Göztepe, Kayserispor maçına hazır
Spor

Göztepe, Kayserispor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:57:09 -
Göztepe, Kayserispor maçına hazır

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra duran top organizasyonu çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe'de Ideye Brown, takımdan ayrı çalıştı.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Göztepe-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

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