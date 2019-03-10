Göztepe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 25. hafta maçında Göztepe, İzmir'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Peki, Göztepe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig 25. hafta maçında Göztepe, İzmir'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Peki, Göztepe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Göztepe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Göztepe Kasımpaşa Süper Lig 25. hafta maçı 10 Mart Pazar günü(Bugün) saat 16.00'da Bein Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig 25. hafta maç programı 8 Mart Cuma 20.30 Demir Grup Sivasspor 2-0 Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül) 9 Mart Cumartesi 16.00 Trabzonspor 2-1 Akhisarspor (Medical Park) 19.00 MKE Ankaragücü 0-0 ursaspor (Eryaman) 19.00 Medipol Başakşehir 2-1 Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 10 Mart Pazar 13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları) 16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova) 16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi) 19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park) 11 Mart Pazartesi 20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

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