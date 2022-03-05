Göztepe - Kasımpaşa kaç kaç?

Göztepe, 28. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı konuk oldu. Kasımpaşa ile 18. randevude buluştu. Göztepe, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı 17 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 13 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 22 gol gördü. İzmir temsilcisi, ligin ilk devresinde deplasmanda rakibini 2-1 yendi.

Ligde geride kalan 27 müsabakada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, topladığı 29 puanla haftaya 15. sırada girdi. Süper Lig’in 27.haftası Göztepe - Kasımpaşa maçıyla noktalandı. Peki,Göztepe - Kasımpaşa maçı ne oldu?

Göztepe - Kasımpaşa maçı sonucu:

Göztepe 2- 3 Kasımpaşa maçında ikinci yarı oynanıyor.

Göztepe - Kasımpaşa maçı özeti:

Karşılaşmanın 5. dakikasında Kasımpaşa öne geçti. Kendi yarı sahasında Obinna'ya yaptığı baskının ardından topu kapan Hajradinovic'in güzel pasıyla hareketlenen Muleka'nın sağ çapraz pozisyondan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp filelerle buluştu: 1-0.

7. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Kasımpaşalı oyuncuların uzaklaştırmak istediği topu kapan Cherif Ndiaye meşin yuvarlağı Di Santo'ya bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1. Golden sonra Cherif Ndiaye'nin Evren Eren Elmalı'ya faul yapma ihtimali nedeniyle pozisyonu VAR'dan izleyen hakem Atilla Karaoğlan gol kararını değiştirmedi.

30. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlağa sahip olan Tannane'nin şutunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

43. dakikada Donk'un verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Fall'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Göztepe - Kasımpaşa ilk 11'ler:

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Dino Arslanagic, Atınç Nukan, Wilker Angel, Francois Moubandje, Obinna Nwobodo, Aytaç Kara, Oussama Tannane, Cherif Ndiaye, Franco Di Santo

Yedekler: Kenan Piric, Berkan Emir, Murat Paluli, Atakan Çankaya, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, David Tijanic, Halil Akbunar, Lourency, Adis Jahovic

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Ryan Donk, Tarkan Serbest, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Valentin Eysseric, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall, Mortadha Ben Ouannes, Jackson Muleka

Yedekler: Harun Tekin, Erdem Canpolat, Uros Spajic, Tomas Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Ahmet Engin, Tunay Torun, Michal Travnik, Rayane Aabid, Umut Bozok