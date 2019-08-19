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Göztepe istediği gibi başlayamadı

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da ilk maçta mağlup oldu

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:06
Göztepe istediği gibi başlayamadı

İZMİR (AA) - Süper Lig'de Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, sezona iyi başlayamadı.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamadığı Antalyaspor karşısında Göztepe'nin yeni oyuncuları Bubacarr Sanneh, Leo Scwehclen ve Eren Derdiyok kendilerine ilk 11'de şans buldu.

Geçen sezonun ikinci devresinde Galatasaray kadrosunda yer almasına rağmen kadro dışı bırakıldığı için forma giyemeyen Eren Derdiyok, 23 Aralık 2018'deki Demir Grup Sivasspor maçının ardından tekrar yeşil sahalara döndü.

Göztepe'nin 2016-2017'de TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen kadrosunda yer alan ve 2017-2018'de de sarı-kırmızılı ekipte mücadele eden Leo Schwechlen 1 sezon aranın ardından tekrar sarı-kırmızılı ekiple sahaya çıktı.


- Geçen sene de mağlubiyetle başlamıştı


Geçen yıl sezonun ilk maçında kendi evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup olan Göztepe, ligin son haftasında MKE Ankaragücü'nü yenerek ligde kalmayı başarmıştı. Süper Lig'e geçen sezon olduğu gibi puansız başlayan Göztepe, ikinci haftada 23 Ağustos Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:06
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