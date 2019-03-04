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Göztepe ışığı yaktı

Spor Toto Süper Lig’de Atiker Konyaspor deplasmanından puanla dönen Göztepe dış sahada 3 maçın ardından puanla ayrılırken, ortaya koyduğu futbolla ilerleyen haftalar için ligde kalma yolunda taraftarlarına umut verdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:23
Göztepe ışığı yaktı

Spor Toto Süper Lig’de Atiker Konyaspor deplasmanından puanla dönen Göztepe dış sahada 3 maçın ardından puanla ayrılırken, ortaya koyduğu futbolla ilerleyen haftalar için ligde kalma yolunda taraftarlarına umut verdi.


Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından küme düşme potasına kadar inen Göztepe, haftayı bir puanla kapattı. Atiker Konyaspor deplasmanından puanla dönen sarı-kırmızılılarda ortaya konan performans, camiaya gelecek haftalar için ümit verdi. Deniz Kadah ile iki kez direğe takılan İzmir temsilcisi bir puana razı olurken, sarı-kırmızılılar üç hafta aradan sonra deplasmandan puan çıkarmayı başardı. Bu sezon deplasmanda sadece iki kez kazanan Göz Göz, Konya’da bu sezon ilk dış saha beraberliğine ulaştı.Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından yeniden sarı-kırmızılılara dönen ve ilk lig maçına çıkan Teknik Direktör Tamer Tuna, ikinci Göztepe seferine puanla başladı.



Yasin geri döndü


Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan ve ilk 12 haftada rakip filelere 7 gol bıraktıktan sonra gol orucuna giren Yasin Öztekin’in suskunluğu Konya’da sona erdi. Son olarak ligin 12. haftasında oynanan BB Erzurumspor maçında gol atma başarısı gösteren Öztekin, o müsabakanın ardından oynanan 11 haftada ise golle tanışamamıştı. Takımına puanı getiren golü kaydeden deneyimli futbolcu, bu sezon 8. golüne imza atmayı başardı.



Penaltı canavarı işbaşında


Kurtardığı penaltılarla fenomen hale gelen Göztepe’nin Portekizli eldiveni Beto’nun son kurbanı Skubic oldu. Jahovic’in yerde kalmasının ardından kazanılan penaltıda Skubic’e geçit vermeyen tecrübeli file bekçisi, bu sezon penaltılarda 3. kez rakiplerine gol şansı tanımadı. Bu sezon Trabzonspor deplasmanında Burak Yılmaz’ın penaltısını kurtaran Beto, içeride oynadıkları Beşiktaş karşılaşmasında da Oğuzhan’a geçit vermemişti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:23
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