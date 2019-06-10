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Göztepe iç transferde terleyecek

Yeni sezon transfer hazırlıklarına başlayan Göztepe’yi iç transferde hareketli bir dönem bekliyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:15
Göztepe iç transferde terleyecek

Yeni sezon transfer hazırlıklarına başlayan Göztepe’yi iç transferde hareketli bir dönem bekliyor. Sarı-kırmızılılar, sözleşmeleri devam eden Ghilas, Grillo ve Borges’i göndermenin hesaplarını yapıyor.


Spor Toto Süper Lig’de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Göztepe’de transfer çalışmaları başladı. Transferi oldukça erken bitirmenin hesaplarını yapan sarı-kırmızılıların listesindeki isimlerle görüşmeye başladığı öğrenilirken, İzmir ekibini iç transferde de oldukça hareketli günler bekliyor. Sözleşmeleri sona eren Kadu, Lumor ve Gouffran’a yeni sözleşme önerilmezken; sözleşmesi sona eren Tayfur da takımdan ayrılmıştı. Sözleşmesi sona eren Berkan’ı kadroda tutmanın planlarını yapan sarı-kırmızılı kurmaylar, geçen sezon ağır bir sakatlık geçiren Traore’nin sağlık raporlarından sonra bu oyuncuyla ilgili kararını verecek. İzmir temsilcisini iç transferde en fazla uğraştıracak isimler arasında ise 3 yabancı bulunuyor.



İlk yolcu Ghilas


2017/2018 sezonunda Gaziantepspor’dan transfer edilen ve geride kalan iki sezonda beklentilerin çok altında kalan Cezayirli oyuncu Nabil Ghilas bulunuyor. Göztepe kariyeri boyunca sakatlıklar ve kadro dışı haberleriyle gündeme gelen Cezayirli’nin 2020’ye kadar sözleşmesinin sürmesi yönetimi düşündürüyor. Son 2 yıldır her transfer döneminde takımından gönderilmesi gündeme gelen deneyimli oyuncuyla bu kez yolların kesin olarak ayrılması bekleniyor.



Grillo Arjantin yolcusu


Ghilas’ın ardından ikinci yolcu ise sarı-kırmızılılarla bir sezon daha sözleşmesi bulunan Arjantinli savunmacı Grillo. Geçen sezon geldiği sarı-kırmızılı takımda ligde 1 dakika bile süre almayan Grillo’nun da sözleşmesi feshedilmek isteniyor. Takımda hiç süre alamayan Grillo’nun da Arjantin’e dönmek istemesi sebebiyle önümüzdeki günlerde bu ayrılığın yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.


Tamer Tuna’nın kadroda düşünmediği Borges’in sözleşmesi ise 2021 yılında sona erecek. Büyük beklentilerle sarı-kırmızılılara gelen Kosta Rikalı oyuncu beklenen performansın uzağında kalmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:15
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